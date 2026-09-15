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Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка

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Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 1
Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 2
Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 3
Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 4
Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Squier
Альбом (сингл)
Dont Say No
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Squier
Альбом (сингл)
Dont Say No
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In the Dark, The Stroke, My Kinda Lover, You Know What I Like, Too Daze Gone, Lonely is the Night, Whadda You Want From Me, Nobody Knows, I Need You, Dont Say No
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In the Dark, The Stroke, My Kinda Lover, You Know What I Like, Too Daze Gone, Lonely is the Night, Whadda You Want From Me, Nobody Knows, I Need You, Dont Say No

Отзывы о товаре Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Squier
Альбом (сингл)
Dont Say No
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In the Dark, The Stroke, My Kinda Lover, You Know What I Like, Too Daze Gone, Lonely is the Night, Whadda You Want From Me, Nobody Knows, I Need You, Dont Say No
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In the Dark, The Stroke, My Kinda Lover, You Know What I Like, Too Daze Gone, Lonely is the Night, Whadda You Want From Me, Nobody Knows, I Need You, Dont Say No
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая пластинка - купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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