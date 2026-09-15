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Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка

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Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Matador
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Matador
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
El Matador, Melanie - Part 1, Melanie - Part 2, Melanie - Part 3, Smile, Beautiful, Prelude, There Goes My Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Kenny Dorham / Matador (1LP) - это возможность погрузиться в мир замечательной музыки этого талантливого музыканта. Альбом Matador является одним из наиболее значимых творений Kenny Dorham. В нем сливаются самобытность звучания и виртуозное исполнение, создавая неповторимую атмосферу. Каждая композиция проникает в глубины души и переносит слушателя в мир музыкальной экспрессии и эмоций. Виниловая пластинка Kenny Dorham / Matador (1LP) станет прекрасным приобретением для ценителей джазовой музыки и коллекционеров. Она отличается высоким качеством звучания и оригинальным дизайном, который подчеркивает важность этого музыкального произведения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Kenny Dorham / Matador (1LP) и насладиться великолепной музыкой, созданной этим талантливым музыкантом. Это отличный выбор для всех, кто ценит красоту и глубину джазовой музыки.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Matador
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
El Matador, Melanie - Part 1, Melanie - Part 2, Melanie - Part 3, Smile, Beautiful, Prelude, There Goes My Heart
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Kenny Dorham / Matador (1LP) - это возможность погрузиться в мир замечательной музыки этого талантливого музыканта. Альбом Matador является одним из наиболее значимых творений Kenny Dorham. В нем сливаются самобытность звучания и виртуозное исполнение, создавая неповторимую атмосферу. Каждая композиция проникает в глубины души и переносит слушателя в мир музыкальной экспрессии и эмоций. Виниловая пластинка Kenny Dorham / Matador (1LP) станет прекрасным приобретением для ценителей джазовой музыки и коллекционеров. Она отличается высоким качеством звучания и оригинальным дизайном, который подчеркивает важность этого музыкального произведения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Kenny Dorham / Matador (1LP) и насладиться великолепной музыкой, созданной этим талантливым музыкантом. Это отличный выбор для всех, кто ценит красоту и глубину джазовой музыки.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая пластинка - купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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