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OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка

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OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 3
OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 4
OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mirai
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mirai
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Sweet Spirit, Petal, New Style, Little Entertainer, Anemone, Dancing Anima, Hora Thello, Tanana, Acrobat of Architect, Inner Garden, Flower Myth, Waggle Dance, Waggle Dance Reprise, Hora Auxo, Water Memory, Rainy Steps, Marginalia Song, Hora Carpo, Katabasis, Trans Train, Of Angels, Future Nursery
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка

Саундтрек к японскому анимационному фэнтезийному фильму "Mirai" 2018 года, срежиссированному Мамору Хосодой и произведенному Studio Chizu (известной по фильмам «Белль», «Волчьи дети» и «Мальчик и чудовище»). Лимитированное издание на 180 г виниле бирюзового цвета. Саундтрек к фильму написал Масакацу Такаги который ранее написал музыку к фильмам Хосоды «Волчьи дети» и «Мальчик и чудовище». Его работа для Studio Chizu была отмечена за ее волшебную и причудливую атмосферу. Для Mirai, в частности, эта мечтательная эстетика была смешана с современным звучанием и сделана простой по тону и отражающей семью. Mirai был тепло встречен критиками и был номинирован на премию «Оскар» в 2019 году за лучший анимационный полнометражный фильм. Кроме того, в том же году фильм получил премию «Энни».

Отзывы о товаре OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mirai
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Sweet Spirit, Petal, New Style, Little Entertainer, Anemone, Dancing Anima, Hora Thello, Tanana, Acrobat of Architect, Inner Garden, Flower Myth, Waggle Dance, Waggle Dance Reprise, Hora Auxo, Water Memory, Rainy Steps, Marginalia Song, Hora Carpo, Katabasis, Trans Train, Of Angels, Future Nursery
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Описание
Саундтрек к японскому анимационному фэнтезийному фильму "Mirai" 2018 года, срежиссированному Мамору Хосодой и произведенному Studio Chizu (известной по фильмам «Белль», «Волчьи дети» и «Мальчик и чудовище»). Лимитированное издание на 180 г виниле бирюзового цвета. Саундтрек к фильму написал Масакацу Такаги который ранее написал музыку к фильмам Хосоды «Волчьи дети» и «Мальчик и чудовище». Его работа для Studio Chizu была отмечена за ее волшебную и причудливую атмосферу. Для Mirai, в частности, эта мечтательная эстетика была смешана с современным звучанием и сделана простой по тону и отражающей семью. Mirai был тепло встречен критиками и был номинирован на премию «Оскар» в 2019 году за лучший анимационный полнометражный фильм. Кроме того, в том же году фильм получил премию «Энни».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mirai (Masakatsu Takagi) (coloured) (8719262038417) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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