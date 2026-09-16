Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка
K.A (K?hntark?sz Anteria) — девятый студийный альбом французской рок-группы Magma, выпущенный в 2004 году. Ремастированное издание на 180 г виниле, 45 об/мин. Альбом был первым полноформатным студийным альбомом Magma за почти 20 лет. Большая часть материала была написана барабанщиком Кристианом Вандером в 1973-1974 годах, и фрагменты его можно услышать на концертном альбоме Magma 1977 года "In?dits". Кристиан Вандер пересмотрел старую, не записанную композицию и дал ей очень успешную современную реинтерпретацию. Он представил новое звучание группы, объединив старые элементы "Da Zeuhl" из эпохи Magma K?hntark?sz с пленительным космическим джазом и массированным вокалом более поздней группы Вандера Offering. Представленный здесь состав очень похож на тот, что был представлен на концертном CD и DVD 2001 года "Theusz Hamtaakh La Trilogie au Trianon". Альбом обязателен к прослушиванию как для преданных фанатов, так и для новичков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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