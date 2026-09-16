A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка
"Good Together" - альбом 1989 года британской пост-панк группы A Certain Ratio (ACR). A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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