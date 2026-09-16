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A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка

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A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 1
A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 2
A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 3
A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
Good Togethe
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 1
  • A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 2
  • A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 3
  • A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5414940009378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
Good Togethe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Your Blue Eyes, Your Little World, The Big E, God's Own Girl, Love Is The Way, Backs To The Wall, River's Edge, Every Pleasure, Coldest Days, Good Together, Repercussions, 83.3722222222222
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка

"Good Together" - альбом 1989 года британской пост-панк группы A Certain Ratio (ACR). A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5414940009378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
Good Togethe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Your Blue Eyes, Your Little World, The Big E, God's Own Girl, Love Is The Way, Backs To The Wall, River's Edge, Every Pleasure, Coldest Days, Good Together, Repercussions, 83.3722222222222
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Good Together" - альбом 1989 года британской пост-панк группы A Certain Ratio (ACR). A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


A Certain Ratio - Good Togethe (coloured) (5414940009378) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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