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Crime & The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crime & The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка

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Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 1
Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 2
Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 3
Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 4
Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 1
  • Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 2
  • Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 3
  • Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 4
  • Crime &amp; The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711631
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Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863139902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rivers of Blood, Hurt You, Hurt Me, River of God, Brave Hearted Woman, Killer, Witness, Peace in My Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crime & The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rivers of Blood, Hurt You, Hurt Me, River of God, Brave Hearted Woman, Killer, Witness, Peace in My Time

Отзывы о товаре Crime & The City Solution - Killer (5400863139902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863139902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rivers of Blood, Hurt You, Hurt Me, River of God, Brave Hearted Woman, Killer, Witness, Peace in My Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rivers of Blood, Hurt You, Hurt Me, River of God, Brave Hearted Woman, Killer, Witness, Peace in My Time
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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