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Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка

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Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка - фото 1
Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка - фото 1
  • Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429195163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка

«Infinite Health» — шестой студийный альбом американского музыканта Скотта Хансена, известного под псевдонимом Tycho. Релиз состоялся 30 августа 2024 года на лейблах Mom + Pop Records в США и Ninja Tune в остальном мире. Альбом посвящён жанрам чиллаут, эмбиент и даунтемпо. В нём представлены одни из самых динамичных треков Tycho, с акцентом на ритме и энергичных ударных, напоминающих брейкбит.

Отзывы о товаре Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429195163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Infinite Health» — шестой студийный альбом американского музыканта Скотта Хансена, известного под псевдонимом Tycho. Релиз состоялся 30 августа 2024 года на лейблах Mom + Pop Records в США и Ninja Tune в остальном мире. Альбом посвящён жанрам чиллаут, эмбиент и даунтемпо. В нём представлены одни из самых динамичных треков Tycho, с акцентом на ритме и энергичных ударных, напоминающих брейкбит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tycho - Infinite Health (5054429195163) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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