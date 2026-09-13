Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание к десятилетию The Quantum Enigma» — шестого студийного альбома голландской симфоник-метал-группы Epica, первоначально выпущенного в 2014 году. Издание на цветном виниле, гейтфолд. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала. «Суть в том, что 'The Quantum Enigma' — лучший альбом Epica на сегодняшний день». - METAL HAMMER 6/7. «Epica в очередной раз продемонстрировали, что они уже давно взошли на трон симфонического металла: более монументально, более величественно и более мелодично, чем все, что было до этого. Бесспорно: это эпическая мощь в лучшем виде!» - SONIC SEDUCER
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