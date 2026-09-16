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White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка

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White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 1
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 2
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 3
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 4
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 5
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 6
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 7
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 8
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 9
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 10
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 11
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 12
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 1
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 2
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 3
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 4
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 5
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 6
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 7
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 8
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 9
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 10
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 11
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 12
  • White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711560
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is Love, Strangers, Bigger Than Us, Peace & Quiet, Streetlights, Holy Ghost, Turn The Bells, The Power & The Glory, Bad Love, Come Down, ide C Come Down (Demo), Strangers (Demo), The Power & The Glory (Live), Bigger Than Us (Live), Streetlights (Live), Strangers (Live), Peace & Quiet (Live), Is Love (Stereolab Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка

Расширенное переиздание Ritual, второго студийного альбома британской инди-рок группы White Lies, выпущенного первоначально в 2011 году. Лимитированное издание на двойном виниле. Сформировавшаяся в Лондоне в середине 2000-х годов, музыка White Lies не поддается легкой категоризации, являясь смешением элементов инди-рока, пост-панка и электроники. Группа получила признание за свои атмосферные звуковые образы и интроспективные тексты. Расширенные форматы 2LP & 2CD включают в себя редкие концертные треки, записанные в Hoxton Bar & Kitchen в Лондоне, а также ремикс на трек "Is Love" англо-французской легенды авант-попа Stereolab.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Is Love, Strangers, Bigger Than Us, Peace & Quiet, Streetlights, Holy Ghost, Turn The Bells, The Power & The Glory, Bad Love, Come Down, ide C Come Down (Demo), Strangers (Demo), The Power & The Glory (Live), Bigger Than Us (Live), Streetlights (Live), Strangers (Live), Peace & Quiet (Live), Is Love (Stereolab Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Расширенное переиздание Ritual, второго студийного альбома британской инди-рок группы White Lies, выпущенного первоначально в 2011 году. Лимитированное издание на двойном виниле. Сформировавшаяся в Лондоне в середине 2000-х годов, музыка White Lies не поддается легкой категоризации, являясь смешением элементов инди-рока, пост-панка и электроники. Группа получила признание за свои атмосферные звуковые образы и интроспективные тексты. Расширенные форматы 2LP & 2CD включают в себя редкие концертные треки, записанные в Hoxton Bar & Kitchen в Лондоне, а также ремикс на трек "Is Love" англо-французской легенды авант-попа Stereolab.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


White Lies - Ritual (5400863145279) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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