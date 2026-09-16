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Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка

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Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 1
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 2
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 3
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 4
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 5
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 6
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 7
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Souljacker
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 1
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 2
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 3
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 4
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 5
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 6
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 7
  • Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863173296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Souljacker
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dog Faced Boy, That's Not Really Funny, Fresh Feeling, Woman Driving, Man Sleeping, Souljacker part 1, Friendly Ghost, Teenage Witch, Bus Stop Boxer, Jungle Telegraph, World Of Shit, Souljacker part 2, What Is Thus Note?
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dog Faced Boy, That's Not Really Funny, Fresh Feeling, Woman Driving, Man Sleeping, Souljacker part 1, Friendly Ghost, Teenage Witch, Bus Stop Boxer, Jungle Telegraph, World Of Shit, Souljacker part 2, What Is Thus Note?



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863173296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Souljacker
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dog Faced Boy, That's Not Really Funny, Fresh Feeling, Woman Driving, Man Sleeping, Souljacker part 1, Friendly Ghost, Teenage Witch, Bus Stop Boxer, Jungle Telegraph, World Of Shit, Souljacker part 2, What Is Thus Note?
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dog Faced Boy, That's Not Really Funny, Fresh Feeling, Woman Driving, Man Sleeping, Souljacker part 1, Friendly Ghost, Teenage Witch, Bus Stop Boxer, Jungle Telegraph, World Of Shit, Souljacker part 2, What Is Thus Note?


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eels - Souljacker (coloured) (5400863173296) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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