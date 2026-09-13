Top.Mail.Ru
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 1
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 2
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 3
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 4
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 5
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Melophobia
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 2
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 3
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 4
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 5
  • Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Records
Barcode
[0888837627719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Melophobia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spiderhead, Come A Little Closer, Telescope, It's Just Forever, Take It Or Leave It, Halo, Black Widow, Hypocrite, Teeth, Cigarette Daydreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Cage The Elephant / Melophobia (1LP) представляет собой захватывающий альбом, который сочетает в себе элементы альтернативного рока и психоделии, что делает его уникальным в музыкальном мире. Стремительный ритм и глубокие тексты создают атмосферу настоящего погружения в творчество группы. Если вы стремитесь добавить в свою коллекцию яркий и эмоциональный звук, не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться качеством звучания, которого не достичь в цифровом формате.

Отзывы о товаре Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCA Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Records
Barcode
[0888837627719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Melophobia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spiderhead, Come A Little Closer, Telescope, It's Just Forever, Take It Or Leave It, Halo, Black Widow, Hypocrite, Teeth, Cigarette Daydreams
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Cage The Elephant / Melophobia (1LP) представляет собой захватывающий альбом, который сочетает в себе элементы альтернативного рока и психоделии, что делает его уникальным в музыкальном мире. Стремительный ритм и глубокие тексты создают атмосферу настоящего погружения в творчество группы. Если вы стремитесь добавить в свою коллекцию яркий и эмоциональный звук, не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться качеством звучания, которого не достичь в цифровом формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cage The Elephant - Melophobia (0888837627719) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...