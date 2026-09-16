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Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка

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Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 3
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 4
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 5
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 6
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 7
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 8
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 9
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Cosmogenesis
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 3
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 4
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 5
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 6
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 7
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 8
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 9
  • Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676454815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Cosmogenesis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Anticosmic Overload, Choir Of Spirits, Universe Momentum, Incarnated, Orbital Elements, Desolate Spheres, Infinite Rotation, Noospheres, Cosmogenesis, Centric Flow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Obscura / Cosmogenesis (Orange Silver Blue Splatter) (1LP). Предлагаем Вам приобрести виниловую пластинку "Cosmogenesis" от группы Obscura. Это одиночный винил (1LP) с прекрасной расцветкой, сочетающей в себе оранжевый, серебряный и голубой оттенки. Obscura — группа из Германии, которая известна своим сложным и техничным стилем в музыке. Их альбом "Cosmogenesis" является настоящим шедевром дэт-метала и покорил сердца поклонников тяжелой музыки. На этом альбоме вы найдете мощные гитарные рифы, захватывающие соло партии и слаженность в игре. Каждая композиция на пластинке полна энергии и яркости, создавая настоящую атмосферу. Виниловая пластинка "Cosmogenesis" с уникальной расцветкой оранжевого, серебряного и голубого цветов привлекает внимание коллекционеров и ценителей музыки. Она станет отличным приобретением для вашей коллекции и обязательно порадует вас качеством звучания.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676454815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Cosmogenesis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Anticosmic Overload, Choir Of Spirits, Universe Momentum, Incarnated, Orbital Elements, Desolate Spheres, Infinite Rotation, Noospheres, Cosmogenesis, Centric Flow
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Купить виниловую пластинку Obscura / Cosmogenesis (Orange Silver Blue Splatter) (1LP). Предлагаем Вам приобрести виниловую пластинку "Cosmogenesis" от группы Obscura. Это одиночный винил (1LP) с прекрасной расцветкой, сочетающей в себе оранжевый, серебряный и голубой оттенки. Obscura — группа из Германии, которая известна своим сложным и техничным стилем в музыке. Их альбом "Cosmogenesis" является настоящим шедевром дэт-метала и покорил сердца поклонников тяжелой музыки. На этом альбоме вы найдете мощные гитарные рифы, захватывающие соло партии и слаженность в игре. Каждая композиция на пластинке полна энергии и яркости, создавая настоящую атмосферу. Виниловая пластинка "Cosmogenesis" с уникальной расцветкой оранжевого, серебряного и голубого цветов привлекает внимание коллекционеров и ценителей музыки. Она станет отличным приобретением для вашей коллекции и обязательно порадует вас качеством звучания.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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