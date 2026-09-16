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Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка

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Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 1
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 2
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 3
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 4
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 5
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 6
Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Prolonging The Magic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 1
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 2
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 3
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 4
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 5
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 6
  • Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587140618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Prolonging The Magic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Satan Is My Motor, Mexico, Never There, Guitar, You Turn The Screws, Walk On By, Sheep Go To Heaven, When You Sleep, Hem Of Your Garment, Alpha Beta Parking Lot, Let Me Go, Cool Blue Reason, Where Would I Be?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satan Is My Motor, Mexico, Never There, Guitar, You Turn The Screws, Walk On By, Sheep Go To Heaven, When You Sleep, Hem Of Your Garment, Alpha Beta Parking Lot, Let Me Go, Cool Blue Reason, Where Would I Be?

Отзывы о товаре Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587140618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Prolonging The Magic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Satan Is My Motor, Mexico, Never There, Guitar, You Turn The Screws, Walk On By, Sheep Go To Heaven, When You Sleep, Hem Of Your Garment, Alpha Beta Parking Lot, Let Me Go, Cool Blue Reason, Where Would I Be?
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satan Is My Motor, Mexico, Never There, Guitar, You Turn The Screws, Walk On By, Sheep Go To Heaven, When You Sleep, Hem Of Your Garment, Alpha Beta Parking Lot, Let Me Go, Cool Blue Reason, Where Would I Be?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cake - Prolonging The Magic (0196587140618) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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