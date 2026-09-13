Various Artists - Afro House Experience (3596974806665) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afro House Experience
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 711432
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974806665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afro House Experience
Жанр
House
Трек-лист
With U–Karibu, Africanism & Bob Sinclar Feat. Moonlight Benjamin–Zanmi Kanmarad, Arty (2) & Haska Feat. Jay Sorrow–In My Head, Sunnery James & Ryan Marciano Feat. Inner City–Good Life, Kosheen & Marten Lou Feat. Isidoros–Hide U, Bob Sinclar–World Hold On (Soubeiran & Sasson Remix), Unfazed*–A Gira, Ameme & Franc Fala–Wait For You, Cesaria Evora–Sangue De Beirona (Main Pass By Fran?ois K), IDQ & Themba–Kumbuka, Lakou Mizik & Joseph Ray–Kite Zo A, Afronom & Marc Moon–Tiki, Africanism, Bob Sinclar,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Afro House Experience (3596974806665) виниловая пластинка
"Afro House Experience" - сборник электронной музыки от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Релиз посвящен восходящему направлению в хаус-музыке последних лет - лучшие афро-хаус-мелодии современности. В сборники принимают участие лучшие артисты этого жанра. Издание представлено на двойном виниле черного цвета. Содержит такие треки как With U "Karibu", Unfazed "A Gira", Ameme & Franc Fala "Wait For You" и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974806665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Afro House Experience
Жанр
House
Трек-лист
With U–Karibu, Africanism & Bob Sinclar Feat. Moonlight Benjamin–Zanmi Kanmarad, Arty (2) & Haska Feat. Jay Sorrow–In My Head, Sunnery James & Ryan Marciano Feat. Inner City–Good Life, Kosheen & Marten Lou Feat. Isidoros–Hide U, Bob Sinclar–World Hold On (Soubeiran & Sasson Remix), Unfazed*–A Gira, Ameme & Franc Fala–Wait For You, Cesaria Evora–Sangue De Beirona (Main Pass By Fran?ois K), IDQ & Themba–Kumbuka, Lakou Mizik & Joseph Ray–Kite Zo A, Afronom & Marc Moon–Tiki, Africanism, Bob Sinclar,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
"Afro House Experience" - сборник электронной музыки от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Релиз посвящен восходящему направлению в хаус-музыке последних лет - лучшие афро-хаус-мелодии современности. В сборники принимают участие лучшие артисты этого жанра. Издание представлено на двойном виниле черного цвета. Содержит такие треки как With U "Karibu", Unfazed "A Gira", Ameme & Franc Fala "Wait For You" и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Afro House Experience (3596974806665) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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