OST - Pieces (Various Artists) (8271705132804) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pieces
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 711381
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[8271705132804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pieces
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Stephen Ham & Alain Leroux (3)–Up Country, Fabio Frizzi–Cocktail Molotov, Enrico Pieranunzi & Silvano Chimenti–I Love Blondes, Carlo Maria Cordio–M21, Carlo Maria Cordio–M29, Carlo Maria Cordio–M20, Carlo Maria Cordio–M15, Carlo Maria Cordio–M13, Carlo Maria Cordio–M31, Stelvio Cipriani–A Strange Symbol, Stelvio Cipriani–Carlotta And The Professor, Stelvio Cipriani–Deathwatch, Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 1), Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 2)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Pieces (Various Artists) (8271705132804) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stephen Ham & Alain Leroux (3)–Up Country, Fabio Frizzi–Cocktail Molotov, Enrico Pieranunzi & Silvano Chimenti–I Love Blondes, Carlo Maria Cordio–M21, Carlo Maria Cordio–M29, Carlo Maria Cordio–M20, Carlo Maria Cordio–M15, Carlo Maria Cordio–M13, Carlo Maria Cordio–M31, Stelvio Cipriani–A Strange Symbol, Stelvio Cipriani–Carlotta And The Professor, Stelvio Cipriani–Deathwatch, Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 1), Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 2)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[8271705132804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pieces
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Stephen Ham & Alain Leroux (3)–Up Country, Fabio Frizzi–Cocktail Molotov, Enrico Pieranunzi & Silvano Chimenti–I Love Blondes, Carlo Maria Cordio–M21, Carlo Maria Cordio–M29, Carlo Maria Cordio–M20, Carlo Maria Cordio–M15, Carlo Maria Cordio–M13, Carlo Maria Cordio–M31, Stelvio Cipriani–A Strange Symbol, Stelvio Cipriani–Carlotta And The Professor, Stelvio Cipriani–Deathwatch, Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 1), Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 2)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stephen Ham & Alain Leroux (3)–Up Country, Fabio Frizzi–Cocktail Molotov, Enrico Pieranunzi & Silvano Chimenti–I Love Blondes, Carlo Maria Cordio–M21, Carlo Maria Cordio–M29, Carlo Maria Cordio–M20, Carlo Maria Cordio–M15, Carlo Maria Cordio–M13, Carlo Maria Cordio–M31, Stelvio Cipriani–A Strange Symbol, Stelvio Cipriani–Carlotta And The Professor, Stelvio Cipriani–Deathwatch, Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 1), Stelvio Cipriani–Deathwatch (Unused Alternate Version 2)
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Pieces (Various Artists) (8271705132804) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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