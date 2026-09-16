Top.Mail.Ru
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 1
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 2
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 3
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 4
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 5
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 6
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804139274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Odyssey Part 1, Odyssey Part 2, Odyssey Part 3, Odyssey Part 4, Odyssey Part 5, Odyssey Part 6, Analogic, Bassboot, Crystal, Rainday2, Technik
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Odyssey Part 1, Odyssey Part 2, Odyssey Part 3, Odyssey Part 4, Odyssey Part 5, Odyssey Part 6, Analogic, Bassboot, Crystal, Rainday2, Technik



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804139274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Odyssey Part 1, Odyssey Part 2, Odyssey Part 3, Odyssey Part 4, Odyssey Part 5, Odyssey Part 6, Analogic, Bassboot, Crystal, Rainday2, Technik
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Odyssey Part 1, Odyssey Part 2, Odyssey Part 3, Odyssey Part 4, Odyssey Part 5, Odyssey Part 6, Analogic, Bassboot, Crystal, Rainday2, Technik


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Odyssey (Greg) (4251804139274) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...