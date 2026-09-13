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Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка

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Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 1
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 2
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 3
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 4
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 5
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 6
Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fontaines D.C.
Альбом (сингл)
Romance
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 1
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 2
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 3
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 4
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 5
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 6
  • Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711369
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404143612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fontaines D.C.
Альбом (сингл)
Romance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Romance, Starburster, Here's The Thing, Desire, In The Modern World, Bug, Motorcycle Boy, Sundowner, Horseness Is The Whatness, Death Kink, Favourite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка

Ирландская пост-панк сенсация Fontaines D.C. возвращается с новым, третьим по счету, студийным альбомом «Romance». Издание на виниле. «Romance» является продолжением успеха «Skinty Fia» 2022 года, который достиг первого места в чартах альбомов Великобритании и Ирландии и принес группе ряд наград, включая награду «International Group of the Year» на церемонии вручения премии BRIT Awards 2023. 11 треков нового альбома объединяют идеи, которые Грайан Чаттен (вокал), Карлос О'Коннелл (гитара), Конор Керли (гитара), Конор Диган (бас) и Том Колл (ударные) развивали во время гастролей по США и Мексике с Arctic Monkeys. После завершения тура по США осенью 2023 года они провели месяц, снова сочиняя вместе, три недели занимались пре-продакшном в студии на севере Лондона и месяц в замке недалеко от Парижа, где они спали среди студийного оборудования и полностью погрузились в свою музыку. «Romance», выходящий на лейбле XL Recordings, является первым альбомом группы с продюсером Джеймсом Фордом (Arctic Monkeys, Gorillaz, Depeche Mode) и, без сомнения, их самым амбициозным, творческим и авантюрным в плане звука альбомом на сегодняшний день.

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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404143612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fontaines D.C.
Альбом (сингл)
Romance
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Romance, Starburster, Here's The Thing, Desire, In The Modern World, Bug, Motorcycle Boy, Sundowner, Horseness Is The Whatness, Death Kink, Favourite
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ирландская пост-панк сенсация Fontaines D.C. возвращается с новым, третьим по счету, студийным альбомом «Romance». Издание на виниле. «Romance» является продолжением успеха «Skinty Fia» 2022 года, который достиг первого места в чартах альбомов Великобритании и Ирландии и принес группе ряд наград, включая награду «International Group of the Year» на церемонии вручения премии BRIT Awards 2023. 11 треков нового альбома объединяют идеи, которые Грайан Чаттен (вокал), Карлос О'Коннелл (гитара), Конор Керли (гитара), Конор Диган (бас) и Том Колл (ударные) развивали во время гастролей по США и Мексике с Arctic Monkeys. После завершения тура по США осенью 2023 года они провели месяц, снова сочиняя вместе, три недели занимались пре-продакшном в студии на севере Лондона и месяц в замке недалеко от Парижа, где они спали среди студийного оборудования и полностью погрузились в свою музыку. «Romance», выходящий на лейбле XL Recordings, является первым альбомом группы с продюсером Джеймсом Фордом (Arctic Monkeys, Gorillaz, Depeche Mode) и, без сомнения, их самым амбициозным, творческим и авантюрным в плане звука альбомом на сегодняшний день.
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