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Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка

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Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 1
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 2
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 3
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 4
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 5
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 6
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 7
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 8
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
In Colour
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 6
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 7
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 8
  • Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks Recordings
Barcode
[0889030022936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
In Colour
Жанр
House
Трек-лист
Gosh, Sleep Sound, SeeSaw, Obvs, Just Saying, Stranger In A Room, Hold Tight, Loud Places, I Know There's Gonna Be (Good Times), The Rest Is Noise, Girl
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка

"In Colour" - дебютный студийный альбом английского продюсера Jamie XX, выпущенный 29 мая 2015 года на лейбле Young Turks. Альбом был написан в течение пяти лет в составе инди-поп-группы the xx, начиная с его продюсирования на "xx" в 2009 году. Начав свою сольную карьеру с альбома ремиксов "We're New Here" (2011) и таких синглов, как «All Under One Roof Raving» (2014), он хотел сделать альбом неким отступлением от своих предыдущих работ и жанра. На альбоме звучат вокальные партии от участников The xx Роми и Оливера Сима, а также от Young Thug и Popcaan. С альбома вышло пять синглов: «Girl» и „Sleep Sound“ в качестве двойного сингла 5 мая 2014 года, „Loud Places“ 27 марта 2015 года, „Gosh“ 4 мая и „I Know There's Gonna Be (Good Times)“ 22 мая. Альбом "In Colour" получил широкое признание критиков. Он дебютировал на третьем месте в чарте альбомов Великобритании, продав 19 255 копий за первую неделю. В США альбом вошел в Billboard 200 под номером 21 и возглавил рейтинг танцевальных/электронных альбомов, продав за первую неделю 19 000 копий. Он был номинирован на Mercury Prize 2015, MasterCard British Album of the Year на Brit Awards 2016 и Best Dance/Electronic Album на 58-й церемонии Grammy Awards. Джеймс Томас Смит (родился 28 октября 1988 года), известный как Jamie XX - английский музыкант, диджей, продюсер и ремиксер. Он известен как своими сольными работами, так и как участник инди-поп-группы the xx. Его называют «движущей силой» the xx, способствовавшей значительному коммерческому и критическому успеху группы. Как сольный исполнитель он был отмечен номинацией на Mercury Prize 2015 года и номинацией на премию «Грэмми» 2016 года в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» за релиз "In Colour".

Отзывы о товаре Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks Recordings
Barcode
[0889030022936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
In Colour
Жанр
House
Трек-лист
Gosh, Sleep Sound, SeeSaw, Obvs, Just Saying, Stranger In A Room, Hold Tight, Loud Places, I Know There's Gonna Be (Good Times), The Rest Is Noise, Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"In Colour" - дебютный студийный альбом английского продюсера Jamie XX, выпущенный 29 мая 2015 года на лейбле Young Turks. Альбом был написан в течение пяти лет в составе инди-поп-группы the xx, начиная с его продюсирования на "xx" в 2009 году. Начав свою сольную карьеру с альбома ремиксов "We're New Here" (2011) и таких синглов, как «All Under One Roof Raving» (2014), он хотел сделать альбом неким отступлением от своих предыдущих работ и жанра. На альбоме звучат вокальные партии от участников The xx Роми и Оливера Сима, а также от Young Thug и Popcaan. С альбома вышло пять синглов: «Girl» и „Sleep Sound“ в качестве двойного сингла 5 мая 2014 года, „Loud Places“ 27 марта 2015 года, „Gosh“ 4 мая и „I Know There's Gonna Be (Good Times)“ 22 мая. Альбом "In Colour" получил широкое признание критиков. Он дебютировал на третьем месте в чарте альбомов Великобритании, продав 19 255 копий за первую неделю. В США альбом вошел в Billboard 200 под номером 21 и возглавил рейтинг танцевальных/электронных альбомов, продав за первую неделю 19 000 копий. Он был номинирован на Mercury Prize 2015, MasterCard British Album of the Year на Brit Awards 2016 и Best Dance/Electronic Album на 58-й церемонии Grammy Awards. Джеймс Томас Смит (родился 28 октября 1988 года), известный как Jamie XX - английский музыкант, диджей, продюсер и ремиксер. Он известен как своими сольными работами, так и как участник инди-поп-группы the xx. Его называют «движущей силой» the xx, способствовавшей значительному коммерческому и критическому успеху группы. Как сольный исполнитель он был отмечен номинацией на Mercury Prize 2015 года и номинацией на премию «Грэмми» 2016 года в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» за релиз "In Colour".
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Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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