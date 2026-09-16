Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jamie XX - In Colour (0889030022936) виниловая пластинка
"In Colour" - дебютный студийный альбом английского продюсера Jamie XX, выпущенный 29 мая 2015 года на лейбле Young Turks. Альбом был написан в течение пяти лет в составе инди-поп-группы the xx, начиная с его продюсирования на "xx" в 2009 году. Начав свою сольную карьеру с альбома ремиксов "We're New Here" (2011) и таких синглов, как «All Under One Roof Raving» (2014), он хотел сделать альбом неким отступлением от своих предыдущих работ и жанра. На альбоме звучат вокальные партии от участников The xx Роми и Оливера Сима, а также от Young Thug и Popcaan. С альбома вышло пять синглов: «Girl» и „Sleep Sound“ в качестве двойного сингла 5 мая 2014 года, „Loud Places“ 27 марта 2015 года, „Gosh“ 4 мая и „I Know There's Gonna Be (Good Times)“ 22 мая. Альбом "In Colour" получил широкое признание критиков. Он дебютировал на третьем месте в чарте альбомов Великобритании, продав 19 255 копий за первую неделю. В США альбом вошел в Billboard 200 под номером 21 и возглавил рейтинг танцевальных/электронных альбомов, продав за первую неделю 19 000 копий. Он был номинирован на Mercury Prize 2015, MasterCard British Album of the Year на Brit Awards 2016 и Best Dance/Electronic Album на 58-й церемонии Grammy Awards. Джеймс Томас Смит (родился 28 октября 1988 года), известный как Jamie XX - английский музыкант, диджей, продюсер и ремиксер. Он известен как своими сольными работами, так и как участник инди-поп-группы the xx. Его называют «движущей силой» the xx, способствовавшей значительному коммерческому и критическому успеху группы. Как сольный исполнитель он был отмечен номинацией на Mercury Prize 2015 года и номинацией на премию «Грэмми» 2016 года в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» за релиз "In Colour".
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