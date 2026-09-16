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Устройство зарядное Bort BC-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Устройство зарядное Bort BC-3

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Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 4
Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение, В
22
Ток зарядки, А
2
  • Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 1
  • Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 2
  • Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 3
  • Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 4
  • Устройство зарядное Bort BC-3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Устройство зарядное Bort BC-3
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
22
Ток зарядки, А
2
Ширина, см
13
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х6
Вес, г.
400

Описание товара Устройство зарядное Bort BC-3

Зарядное устройство для электроинструментов Bort идеально подходит для обеспечения надежной и быстрой зарядки ваших инструментов. Оно специально разработано для работы с аккумуляторами типа Li-Ion, что гарантирует высокую эффективность и долговечность использования. Зарядное устройство поддерживает напряжение 22 В и обеспечивает ток зарядки 2 А, что позволяет быстро и безопасно заряжать аккумуляторы, минимизируя время простоя электроинструментов. Компактный и эргономичный дизайн устройства делает его удобным в эксплуатации и хранении. Незаменимый аксессуар для профессионалов и любителей, которые ценят производительность и надежность.



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Отзывы о товаре Устройство зарядное Bort BC-3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
22
Ток зарядки, А
2
Ширина, см
13
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для электроинструментов Bort идеально подходит для обеспечения надежной и быстрой зарядки ваших инструментов. Оно специально разработано для работы с аккумуляторами типа Li-Ion, что гарантирует высокую эффективность и долговечность использования. Зарядное устройство поддерживает напряжение 22 В и обеспечивает ток зарядки 2 А, что позволяет быстро и безопасно заряжать аккумуляторы, минимизируя время простоя электроинструментов. Компактный и эргономичный дизайн устройства делает его удобным в эксплуатации и хранении. Незаменимый аксессуар для профессионалов и любителей, которые ценят производительность и надежность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное Bort BC-3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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