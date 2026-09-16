Зарядное устройство ЗУБР 12 В, 2 А, для АКБ тип Т7, Профессионал (RT7-12-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 720934
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
300
Описание товара Зарядное устройство ЗУБР 12 В, 2 А, для АКБ тип Т7, Профессионал (RT7-12-2)
Зарядное устройство для Li-Ion АКБ ЗУБР Профессионал RT7-12-2 - это полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи. Модели шуруповертов, с которыми можно ис - пользовать: DL-12 A5, DL-121, DL-121- 22F, DL-121-42, AB-76, AB-76-42.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство для Li-Ion АКБ ЗУБР Профессионал RT7-12-2 - это полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи. Модели шуруповертов, с которыми можно ис - пользовать: DL-12 A5, DL-121, DL-121- 22F, DL-121-42, AB-76, AB-76-42.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Зарядное устройство ЗУБР 12 В, 2 А, для АКБ тип Т7, Профессионал (RT7-12-2) - купить по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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