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Устройство зарядное Bort BC-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Устройство зарядное Bort BC-2

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Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 1
Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 2
Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 1
  • Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 2
  • Устройство зарядное Bort BC-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Устройство зарядное Bort BC-2
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х8
Вес, г.
600

Описание товара Устройство зарядное Bort BC-2

Ток заряда составляет от 0.1 до 4 ампер. Зарядная станция уменьшает ток заряда при заполненной емкости аккумулятора на 90-95% — это позволяет зарядить аккумулятор на все 100%, в отличие от обычных высоко токовых зарядных установок. В схему платы управления зарядной станции встроен массивный алюминиевый радиатор охлаждения.



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Отзывы о товаре Устройство зарядное Bort BC-2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Ток заряда составляет от 0.1 до 4 ампер. Зарядная станция уменьшает ток заряда при заполненной емкости аккумулятора на 90-95% — это позволяет зарядить аккумулятор на все 100%, в отличие от обычных высоко токовых зарядных установок. В схему платы управления зарядной станции встроен массивный алюминиевый радиатор охлаждения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное Bort BC-2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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