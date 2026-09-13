Тестер кабельный Lanmaster LAN-TST-WRM-310-POE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711298
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
300
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-TST-WRM-310-POE
Кабельный тестер предназначен для специалистов по монтажу коммуникационных кабелей. Прибор позволяет тестировать кабели типа «витая пара» (UTP и STP), оконцованные стандартными коннекторами RJ-45. Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон к проверяемой линии. Позволяет определить наиболее часто встречающиеся кабельные повреждения: перепутанные пары, обрыв и замыкание.
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Бренд
LANMASTER
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Кабельный тестер предназначен для специалистов по монтажу коммуникационных кабелей. Прибор позволяет тестировать кабели типа «витая пара» (UTP и STP), оконцованные стандартными коннекторами RJ-45. Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон к проверяемой линии. Позволяет определить наиболее часто встречающиеся кабельные повреждения: перепутанные пары, обрыв и замыкание.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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