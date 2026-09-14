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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый

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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738772
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый

Витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 подойдет для прокладки внутри помещений. Она применяется при создании сетей и подключении оснащения. Через нее происходит передача сигнала на высокой скорости. Выполнена витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 в серой изоляции. Оплетка изготовлена из полимера, который стойко переносит условия последующей эксплуатации. Изоляция прекрасно защищает проводник, она не порвется при длительном использовании кабеля. Длина витой пары – 100 метров. Ее поставка происходит в картонной упаковке, в которой можно хранить кабель в дальнейшем. Витая пара типа UTP, без дополнительного экранирующего слоя. Проводник, расположенный внутри кабеля, изготовлен из омедненного алюминия.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 подойдет для прокладки внутри помещений. Она применяется при создании сетей и подключении оснащения. Через нее происходит передача сигнала на высокой скорости. Выполнена витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 в серой изоляции. Оплетка изготовлена из полимера, который стойко переносит условия последующей эксплуатации. Изоляция прекрасно защищает проводник, она не порвется при длительном использовании кабеля. Длина витой пары – 100 метров. Ее поставка происходит в картонной упаковке, в которой можно хранить кабель в дальнейшем. Витая пара типа UTP, без дополнительного экранирующего слоя. Проводник, расположенный внутри кабеля, изготовлен из омедненного алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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