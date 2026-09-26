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Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK

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Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK - фото 1
Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
  • Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK - фото 1
  • Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741057
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Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х10х6
Вес, кг.
1

Описание товара Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK

Патч-панель Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK — это надежный элемент, предназначенный для крепления и соединения различных технических компонентов. Он выполнен из прочного материала (Металл/Пластик), и обладает крайне функциональным дизайном. Цвет изделия: Черный. Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK отлично справляется с задачами, соответствующими его основному назначению (Для коммутации). Эксплуатационные характеристики изделия: ширина — , глубина — , высота — . В одном товаре содержится . Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK идеально подходит для применения в таких областях, как телекоммуникации, системы видеонаблюдения и автоматизации. Дополнительная информация: 48 портов.

Отзывы о товаре Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-панель Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK — это надежный элемент, предназначенный для крепления и соединения различных технических компонентов. Он выполнен из прочного материала (Металл/Пластик), и обладает крайне функциональным дизайном. Цвет изделия: Черный. Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK отлично справляется с задачами, соответствующими его основному назначению (Для коммутации). Эксплуатационные характеристики изделия: ширина — , глубина — , высота — . В одном товаре содержится . Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK идеально подходит для применения в таких областях, как телекоммуникации, системы видеонаблюдения и автоматизации. Дополнительная информация: 48 портов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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