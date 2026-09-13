Светофильтр Sky-Watcher № 12, желтый
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Характеристики
Тип товара
Светофильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х2
Вес, г.
25
Описание товара Светофильтр Sky-Watcher № 12, желтый
Светофильтр Sky-Watcher № 12 для телескопа – аксессуар, предназначенный для повышения детализации наблюдаемых космических объектов, усиления контрастности изображения, выявления мелких особенностей планетарных дисков. Фильтр устанавливается на окуляр. Фильтры желтого цвета достаточно универсальны, но чаще всего используются для улучшения видимости колец Сатурна, повышения контрастности поверхности Луны, выделения малоконтрастных полос в атмосфере Венеры, изучения полярных областей Юпитера, усиления видимости хвостов комет и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Светофильтр Sky-Watcher № 12 для телескопа – аксессуар, предназначенный для повышения детализации наблюдаемых космических объектов, усиления контрастности изображения, выявления мелких особенностей планетарных дисков. Фильтр устанавливается на окуляр. Фильтры желтого цвета достаточно универсальны, но чаще всего используются для улучшения видимости колец Сатурна, повышения контрастности поверхности Луны, выделения малоконтрастных полос в атмосфере Венеры, изучения полярных областей Юпитера, усиления видимости хвостов комет и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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