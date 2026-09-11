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Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.)

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Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.) - фото 1
Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конденсор темного поля
  • Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.) - фото 1
  • Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486601
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Конденсор темного поля
Особенности
совместимость - микроскопы Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Слайдер-конденсор темного поля (для Микромед inf.)

Устанавливается в конденсор Аббе микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)

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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Конденсор темного поля
Особенности
совместимость - микроскопы Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)
Страна производитель
Китай
Описание
Устанавливается в конденсор Аббе микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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