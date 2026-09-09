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Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой

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Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264005
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 10. Поле зрения, мм 18, Посадочный диаметр, мм 23,2, Цена деления шкалы, мм 0,1.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х2
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой

Окуляр с измерительной шкалой для микроскопов Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 10. Поле зрения, мм 18, Посадочный диаметр, мм 23,2, Цена деления шкалы, мм 0,1.
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр с измерительной шкалой для микроскопов Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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