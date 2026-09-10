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Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25

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Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 1
Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 2
Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 3
Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 1
  • Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 2
  • Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 3
  • Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391483
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Размеры в упаковке, см
18х4х4
Вес, г.
170

Описание товара Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25

Прибор эргономически очень продуман. Резиновая, рифленая поверхность не даст ему выскользнуть из рук в походных условиях. Блестящий метал корпуса привлекает внимание - прибор не потеряется. На корпусе имеется металлическое кольцо для шнурка. Прозрачная пластиковая бленда имеет окна для возможности освещения объекта по максимуму. Используется как: 10-ти кратная зрительная труба (монокуляр), микроскоп 25-50-крат, лупа 3-крата. Этот прибор в походных условиях легко превратить в трихинеллоскоп (прибор для проверки мяса или рыбы на наличие паразитов). Для этого понадобится два стекла: покровное и предметное (между которыми помещаются исследуемый препарат), для подсветки снизу (т.к. исследование в проходящем свете) можно использовать свой походный фонарик.

Отзывы о товаре Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Описание
Прибор эргономически очень продуман. Резиновая, рифленая поверхность не даст ему выскользнуть из рук в походных условиях. Блестящий метал корпуса привлекает внимание - прибор не потеряется. На корпусе имеется металлическое кольцо для шнурка. Прозрачная пластиковая бленда имеет окна для возможности освещения объекта по максимуму. Используется как: 10-ти кратная зрительная труба (монокуляр), микроскоп 25-50-крат, лупа 3-крата. Этот прибор в походных условиях легко превратить в трихинеллоскоп (прибор для проверки мяса или рыбы на наличие паразитов). Для этого понадобится два стекла: покровное и предметное (между которыми помещаются исследуемый препарат), для подсветки снизу (т.к. исследование в проходящем свете) можно использовать свой походный фонарик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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