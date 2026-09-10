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Насадка Микромед 0,5х МС-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка Микромед 0,5х МС-5

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Насадка Микромед 0,5х МС-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379836
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Насадка
Особенности
Увеличение объективной части(0,5~2х), окуляр 5х (0,25~10х), окуляр 10х (5~20х), окуляр 15х(7,5~30х), Окуляр 20х (10~40х)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадка Микромед 0,5х МС-5

Насадка Микромед 0,5х МС-5

Отзывы о товаре Насадка Микромед 0,5х МС-5




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Насадка
Особенности
Увеличение объективной части(0,5~2х), окуляр 5х (0,25~10х), окуляр 10х (5~20х), окуляр 15х(7,5~30х), Окуляр 20х (10~40х)
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка Микромед 0,5х МС-5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка Микромед 0,5х МС-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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