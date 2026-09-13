Top.Mail.Ru
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 1
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 2
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 3
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 4
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 5
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 6
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 1
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 2
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 3
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 4
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 5
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 6
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710016
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey

Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...