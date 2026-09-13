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Игра "Нескучный Квиз. Киномания" арт.8885 /24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра "Нескучный Квиз. Киномания" арт.8885 /24

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Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 1
Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 2
Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 3
Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 4
Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 1
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 2
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 3
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 4
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Киномания&quot; арт.8885 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708467
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
420

Описание товара Игра "Нескучный Квиз. Киномания" арт.8885 /24

НЕСКУЧНЫЙ КВИЗ Киномания это развлекательная настольная игра, которая позволит вам и вашим друзьям посоревноваться в своих знаниях о кинематографе. В игре вас ждут 500 интересных вопросов на различные темы: культовые фильмы, режиссеры, актеры, награды,кассовые сборы и так далее. Наш КВИЗ это идеальный выбор для семейных вечеров, дружеских посиделок и корпоративных мероприятий. Вы готовы погрузиться в мир кино и проверить, насколько хорошо вы знаете любимые фильмы? Тогда берите попкорн и начнем!

Отзывы о товаре Игра "Нескучный Квиз. Киномания" арт.8885 /24




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Описание
НЕСКУЧНЫЙ КВИЗ Киномания это развлекательная настольная игра, которая позволит вам и вашим друзьям посоревноваться в своих знаниях о кинематографе. В игре вас ждут 500 интересных вопросов на различные темы: культовые фильмы, режиссеры, актеры, награды,кассовые сборы и так далее. Наш КВИЗ это идеальный выбор для семейных вечеров, дружеских посиделок и корпоративных мероприятий. Вы готовы погрузиться в мир кино и проверить, насколько хорошо вы знаете любимые фильмы? Тогда берите попкорн и начнем!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Нескучный Квиз. Киномания" арт.8885 /24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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