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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black

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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 1
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 2
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 3
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 4
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 5
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 6
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 7
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 8
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 9
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 10
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 1
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 2
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 3
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 4
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 5
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 6
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 7
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 8
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 9
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 10
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708354
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, USB адаптер, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black

Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED характеризуется высокой производительностью и комфортом. Модель имеет удобную конструкцию охватывающего типа, амбушюры плотно прилегают, а оголовье с тканевой вставкой обеспечивает устойчивое положение. Наушники передают качественный и четкий звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Звуковая схема 7.1 Virtual создает объемное звучание и фильтрует посторонние звуки, что позволяет полностью погрузиться в процесс игры.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, USB адаптер, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон
Цвет
черный
Микрофон
да
Развернуть
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED характеризуется высокой производительностью и комфортом. Модель имеет удобную конструкцию охватывающего типа, амбушюры плотно прилегают, а оголовье с тканевой вставкой обеспечивает устойчивое положение. Наушники передают качественный и четкий звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Звуковая схема 7.1 Virtual создает объемное звучание и фильтрует посторонние звуки, что позволяет полностью погрузиться в процесс игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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