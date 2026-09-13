Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708354
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, USB адаптер, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, г.
700
Описание товара Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000867) Black
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED характеризуется высокой производительностью и комфортом. Модель имеет удобную конструкцию охватывающего типа, амбушюры плотно прилегают, а оголовье с тканевой вставкой обеспечивает устойчивое положение. Наушники передают качественный и четкий звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Звуковая схема 7.1 Virtual создает объемное звучание и фильтрует посторонние звуки, что позволяет полностью погрузиться в процесс игры.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
G733
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, USB адаптер, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон
Цвет
черный
Микрофон
да
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Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED характеризуется высокой производительностью и комфортом. Модель имеет удобную конструкцию охватывающего типа, амбушюры плотно прилегают, а оголовье с тканевой вставкой обеспечивает устойчивое положение. Наушники передают качественный и четкий звук в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Звуковая схема 7.1 Virtual создает объемное звучание и фильтрует посторонние звуки, что позволяет полностью погрузиться в процесс игры.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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