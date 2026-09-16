Top.Mail.Ru
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом свердловской рок-группы «Nautilus Pompilius». Записан весной - летом 1995 года в Санкт-Петербурге и издан в январе 1996 года. Бутусов: "Мы пытались его очень тщательно спланировать, и очень долго все это делали. Буквально сразу же после завершения записи “Титаника” мы начали готовить новый материал. Было стремление сделать как можно больше песен, чтобы было из чего выбирать. Я писал “рыбы” практически до Нового года. Потом шла работа с текстами. И почти полгода мы сидели в студии". После окончательного отбора выяснилось, что альбом будет содержать только пять новых композиций – “Крылья”, “Дыхание”, “Одинокая птица”, “Живая вода”, “Небо и трава”, причем “Небо и трава” – одна из самых сильных песен альбома – была написана вообще в последний момент. Большинство остальных песен создавались еще в период подготовки “Титаника”, а композиция “Золотое пятно” была написана одновременно с “Бриллиантовыми дорогами”.

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Десятый студийный альбом свердловской рок-группы «Nautilus Pompilius». Записан весной - летом 1995 года в Санкт-Петербурге и издан в январе 1996 года. Бутусов: "Мы пытались его очень тщательно спланировать, и очень долго все это делали. Буквально сразу же после завершения записи “Титаника” мы начали готовить новый материал. Было стремление сделать как можно больше песен, чтобы было из чего выбирать. Я писал “рыбы” практически до Нового года. Потом шла работа с текстами. И почти полгода мы сидели в студии". После окончательного отбора выяснилось, что альбом будет содержать только пять новых композиций – “Крылья”, “Дыхание”, “Одинокая птица”, “Живая вода”, “Небо и трава”, причем “Небо и трава” – одна из самых сильных песен альбома – была написана вообще в последний момент. Большинство остальных песен создавались еще в период подготовки “Титаника”, а композиция “Золотое пятно” была написана одновременно с “Бриллиантовыми дорогами”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...