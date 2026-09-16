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Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка

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Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 1
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 2
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 3
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 4
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 5
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 6
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Beethoven Blues
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 4
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 5
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 6
  • Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475258773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Beethoven Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
1. F?r Elise - Batiste, 2. Symphony No. 5 Stomp, 3. Moonlight Sonata Blues, 4. Dusklight Movement, 5. 7th Symphony Elegy, 6. American Symphony Theme, 7. Ode To Joyful, 8. 5th Symphony In Congo Square, 9. Waldstein Wobble, 10. Life Of Ludwig, 11. F?r Elise - Reverie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка

Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475258773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Beethoven Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
1. F?r Elise - Batiste, 2. Symphony No. 5 Stomp, 3. Moonlight Sonata Blues, 4. Dusklight Movement, 5. 7th Symphony Elegy, 6. American Symphony Theme, 7. Ode To Joyful, 8. 5th Symphony In Congo Square, 9. Waldstein Wobble, 10. Life Of Ludwig, 11. F?r Elise - Reverie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Batiste - Beethoven Blues (0602475258773) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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