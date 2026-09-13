Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708131
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Going Back - Larry Lurex, 2. The Man From Manhattan - Eddie Howell, Brian May, 3. Nobody Knew (Black White House) - Carmine Appice, 4. Step On Me - Smile, 5. April Lady - Smile, 6. Doin All Right - Smile, 7. Earth - Smile, 8. Polar Bear - Smile, 9. The Man From Manhattan (Back Again) - Eddie Howe, 10. We Will Rock You - The Queen Symphony, 11. Blag - Smile, 12. LP 2 Killer Queen - Straitjacket Smile, 13. The Show Must Go On - Matvey, 14. Another One Bites The Dust - Jeff Scott-soto, Jo,
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка
Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Going Back - Larry Lurex, 2. The Man From Manhattan - Eddie Howell, Brian May, 3. Nobody Knew (Black White House) - Carmine Appice, 4. Step On Me - Smile, 5. April Lady - Smile, 6. Doin All Right - Smile, 7. Earth - Smile, 8. Polar Bear - Smile, 9. The Man From Manhattan (Back Again) - Eddie Howe, 10. We Will Rock You - The Queen Symphony, 11. Blag - Smile, 12. LP 2 Killer Queen - Straitjacket Smile, 13. The Show Must Go On - Matvey, 14. Another One Bites The Dust - Jeff Scott-soto, Jo,
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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