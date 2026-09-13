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Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708131
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Going Back - Larry Lurex, 2. The Man From Manhattan - Eddie Howell, Brian May, 3. Nobody Knew (Black White House) - Carmine Appice, 4. Step On Me - Smile, 5. April Lady - Smile, 6. Doin All Right - Smile, 7. Earth - Smile, 8. Polar Bear - Smile, 9. The Man From Manhattan (Back Again) - Eddie Howe, 10. We Will Rock You - The Queen Symphony, 11. Blag - Smile, 12. LP 2 Killer Queen - Straitjacket Smile, 13. The Show Must Go On - Matvey, 14. Another One Bites The Dust - Jeff Scott-soto, Jo,
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка

Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. LP 1 Going Back - Larry Lurex, 2. The Man From Manhattan - Eddie Howell, Brian May, 3. Nobody Knew (Black White House) - Carmine Appice, 4. Step On Me - Smile, 5. April Lady - Smile, 6. Doin All Right - Smile, 7. Earth - Smile, 8. Polar Bear - Smile, 9. The Man From Manhattan (Back Again) - Eddie Howe, 10. We Will Rock You - The Queen Symphony, 11. Blag - Smile, 12. LP 2 Killer Queen - Straitjacket Smile, 13. The Show Must Go On - Matvey, 14. Another One Bites The Dust - Jeff Scott-soto, Jo,
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Описание
Many Faces Of - Queen (Transparent Red) (8430717000246) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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