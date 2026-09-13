Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708118
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Monkeytown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Monkeytown
Barcode
[0817231011213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mark (Interlude), Bad Kingdom, Versions, Let In The Light, Gita, Clouded (Interlude), Damage Done, This Time
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка
Второй студийный альбом немецкого электронного музыкального трио Moderat, выпущенный в 2013 году. Группа состоит из участников Apparat (Саския Розенбаум) и Modeselektor (Гизель и Эдгар). Альбом продолжает их исследование сочетания электронной музыки, эмбиента и хип-хопа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитKmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
Бренд
Monkeytown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Monkeytown
Barcode
[0817231011213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mark (Interlude), Bad Kingdom, Versions, Let In The Light, Gita, Clouded (Interlude), Damage Done, This Time
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Второй студийный альбом немецкого электронного музыкального трио Moderat, выпущенный в 2013 году. Группа состоит из участников Apparat (Саския Розенбаум) и Modeselektor (Гизель и Эдгар). Альбом продолжает их исследование сочетания электронной музыки, эмбиента и хип-хопа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка