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Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка

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Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 1
Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 2
Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ammar 808
Альбом (сингл)
Club Tounsi
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 1
  • Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 2
  • Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708103
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Характеристики

Бренд
Glitterbeat
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glitterbeat
Barcode
[4030433617014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ammar 808
Альбом (сингл)
Club Tounsi
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Douri Douri, Ah Yallila, Brobba, Lelliri Yamma, Aman Aman, Rakeb Aalhamra, Eddayem Allah, Tichtiri Cherbak
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Douri Douri, Ah Yallila, Brobba, Lelliri Yamma, Aman Aman, Rakeb Aalhamra, Eddayem Allah, Tichtiri Cherbak

Отзывы о товаре Ammar 808 - Club Tounsi (4030433617014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Glitterbeat
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glitterbeat
Barcode
[4030433617014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ammar 808
Альбом (сингл)
Club Tounsi
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Douri Douri, Ah Yallila, Brobba, Lelliri Yamma, Aman Aman, Rakeb Aalhamra, Eddayem Allah, Tichtiri Cherbak
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Douri Douri, Ah Yallila, Brobba, Lelliri Yamma, Aman Aman, Rakeb Aalhamra, Eddayem Allah, Tichtiri Cherbak
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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