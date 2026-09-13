Валерий Меладзе - Лучшие песни (4620032917945) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708069
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032917945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Небеса, Салют, Вера, Красиво, Иностранец, Самба белого мотылька, Текила-любовь, Океан и три реки, Обернитесь, Свет уходящего солнца, Сэра, Не тревожь мне душу, скрипка, Разведи огонь
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Валерий Меладзе - Лучшие песни (4620032917945) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу неповторимой музыки с виниловой пластинкой "Лучшие песни" от талантливого Валерия Меладзе. Этот альбом на изумительном бирюзовом виниле предлагает шанс окунуться в мир звуков, созданных великим музыкантом. Если вы являетесь поклонником его творчества и хотите добавить что-то особенное в свою коллекцию, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Валерий Меладзе / Лучшие песни (turguoise vinyl) (lp)" и насладиться замечательной музыкой этого исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032917945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Небеса, Салют, Вера, Красиво, Иностранец, Самба белого мотылька, Текила-любовь, Океан и три реки, Обернитесь, Свет уходящего солнца, Сэра, Не тревожь мне душу, скрипка, Разведи огонь
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Погрузитесь в атмосферу неповторимой музыки с виниловой пластинкой "Лучшие песни" от талантливого Валерия Меладзе. Этот альбом на изумительном бирюзовом виниле предлагает шанс окунуться в мир звуков, созданных великим музыкантом. Если вы являетесь поклонником его творчества и хотите добавить что-то особенное в свою коллекцию, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Валерий Меладзе / Лучшие песни (turguoise vinyl) (lp)" и насладиться замечательной музыкой этого исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Валерий Меладзе - Лучшие песни (4620032917945) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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