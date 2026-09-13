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Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка

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Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка - фото 1
Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Кнайфель
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708065
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Характеристики

Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032918218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Кнайфель
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Wolverines Trail / Aynana (1978), Gavroches of Petrograd / Madness (1987), Im an Actress / Dedication stanza (1980), Сonfrontation / Waltz (1985), Rafferty / Tango (1980), Rafferty / Blues (1980), Torpedo Bombers / Foxtrot (1983), Myth / Fresco (1986), Сonfrontation / Symphony (1985), On What Have Never Been / Pas de danse (1986), A Story about the Experiment / Churiki (1984)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка

Просветительский мультиплатформенный проект, посвященный музыке и советскому кино. Первая часть проекта рассказывала о наследии композитора Альфреда Шнитке, вторая часть была посвящена Олегу Каравайчуку. Третьим героем стал Александр Кнайфель — «петербуржец по национальности», композитор, классик отечественной культуры, чьи сочинения исполняются крупнейшими музыкантами в лучших залах Европы и Америки. Карандашами Александра Кнайфеля зафиксировано свыше 100 произведений во всех областях музыкального творчества. Мстислав Ростропович исполнял его «Восьмую главу» в сопровождении четырех хоров в шеститысячном Вашингтонском соборе, фрагмент его произведения взяли в свою композицию Pet Shop Boys… Он написал музыку к сорока фильмам и был во многом новатор, создавая фильмофоны, сквозные композиции, сразу же ориентируясь на их последующую жизнь вне кино. За его первым саундтреком «Айнана» (1979) охотился Девид Бирн, мечтая издать его на своем лейбле Luaka Bop.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032918218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Кнайфель
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Wolverines Trail / Aynana (1978), Gavroches of Petrograd / Madness (1987), Im an Actress / Dedication stanza (1980), Сonfrontation / Waltz (1985), Rafferty / Tango (1980), Rafferty / Blues (1980), Torpedo Bombers / Foxtrot (1983), Myth / Fresco (1986), Сonfrontation / Symphony (1985), On What Have Never Been / Pas de danse (1986), A Story about the Experiment / Churiki (1984)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Просветительский мультиплатформенный проект, посвященный музыке и советскому кино. Первая часть проекта рассказывала о наследии композитора Альфреда Шнитке, вторая часть была посвящена Олегу Каравайчуку. Третьим героем стал Александр Кнайфель — «петербуржец по национальности», композитор, классик отечественной культуры, чьи сочинения исполняются крупнейшими музыкантами в лучших залах Европы и Америки. Карандашами Александра Кнайфеля зафиксировано свыше 100 произведений во всех областях музыкального творчества. Мстислав Ростропович исполнял его «Восьмую главу» в сопровождении четырех хоров в шеститысячном Вашингтонском соборе, фрагмент его произведения взяли в свою композицию Pet Shop Boys… Он написал музыку к сорока фильмам и был во многом новатор, создавая фильмофоны, сквозные композиции, сразу же ориентируясь на их последующую жизнь вне кино. За его первым саундтреком «Айнана» (1979) охотился Девид Бирн, мечтая издать его на своем лейбле Luaka Bop.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка – стоимость товара 8260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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