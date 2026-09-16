Top.Mail.Ru
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497819119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка

Второй студийный альбом одноименной группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал важным этапом в развитии группы и отражает их переход от блюзового звучания к более поп-роковому стилю.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497819119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом одноименной группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал важным этапом в развитии группы и отражает их переход от блюзового звучания к более поп-роковому стилю.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (picture) (0603497819119) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...