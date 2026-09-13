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Prince Charming — третий и последний альбом британской рок-группы Adam and the Ants, выпущенный в ноябре 1981 года.. Эта пластинка давно не переиздавалась, и это специальное издание на золотом виниле в гейтфолде наверняка привлечет внимание.. Эта своего рода забытая классика 80-х, содержит три самых больших хита Adam And The Ants — Stand And Deliver, Ant Rap и заглавный трек Prince Charming. Альбом достиг 2-го места в британских чартах.

Prince Charming — третий и последний альбом британской рок-группы Adam and the Ants, выпущенный в ноябре 1981 года.. Эта пластинка давно не переиздавалась, и это специальное издание на золотом виниле в гейтфолде наверняка привлечет внимание.. Эта своего рода забытая классика 80-х, содержит три самых больших хита Adam And The Ants — Stand And Deliver, Ant Rap и заглавный трек Prince Charming. Альбом достиг 2-го места в британских чартах.

Adam & The Ants - Prince Charming (coloured) (0198028872010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.