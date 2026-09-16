The Replacements - Tim (coloured) (0081227812096) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
TIM
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 707926
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
TIM
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hold My Life, Ill Buy, Kiss Me On The Bus, Dose Of Thunder, Waitress In The Sky, Swingin Party, Bastards Of Young, Lay It Down Clown, Left Of The Dial, Little Mascara, Here Comes A Regular, Hold My Life, Ill Buy, Kiss Me On The Bus, Dose Of Thunder, Waitress In The Sky, Swingin Party, Bastards Of Young, Lay It Down Clown, Left Of The Dial, Little Mascara, Here Comes A Regular
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Replacements - Tim (coloured) (0081227812096) виниловая пластинка
40th Anniversary Edition Tim (2 LP) включает в себя оригинальные треки альбома, а также дополнительные материалы, такие как ранее не издававшиеся записи, живые выступления и демо-версии. Это издание может предложить фанатам уникальную возможность услышать музыку группы в новом свете, а также оценить их развитие как исполнителей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
TIM
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hold My Life, Ill Buy, Kiss Me On The Bus, Dose Of Thunder, Waitress In The Sky, Swingin Party, Bastards Of Young, Lay It Down Clown, Left Of The Dial, Little Mascara, Here Comes A Regular, Hold My Life, Ill Buy, Kiss Me On The Bus, Dose Of Thunder, Waitress In The Sky, Swingin Party, Bastards Of Young, Lay It Down Clown, Left Of The Dial, Little Mascara, Here Comes A Regular
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
40th Anniversary Edition Tim (2 LP) включает в себя оригинальные треки альбома, а также дополнительные материалы, такие как ранее не издававшиеся записи, живые выступления и демо-версии. Это издание может предложить фанатам уникальную возможность услышать музыку группы в новом свете, а также оценить их развитие как исполнителей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Replacements - Tim (coloured) (0081227812096) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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