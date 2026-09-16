The Jayhawks - Blue Earth (coloured) (0603497818921) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Jayhawks
Альбом (сингл)
Blue Earth
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 707923
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Jayhawks
Альбом (сингл)
Blue Earth
Жанр
Кантри
Трек-лист
Two Angels, Shes Not Alone Anymore, Will I Be Married, Dead End Angel, Commonplace Streets, Aint No End, Five Cups of Coffee, The Baltimore Sun, Red Firecracker, Sioux City, Im Still Dreaming, Now Im Yours, Martins Song, Fingernail Moon, Two Minute Pop Song, Nightshade
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Jayhawks - Blue Earth (coloured) (0603497818921) виниловая пластинка
Альбом американской рок-группы The Jayhawks, который был издан в 1989 году. Это второй студийный альбом группы и считается важным шагом в их карьере, который помог им утвердиться на музыкальной сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Jayhawks
Альбом (сингл)
Blue Earth
Жанр
Кантри
Трек-лист
Two Angels, Shes Not Alone Anymore, Will I Be Married, Dead End Angel, Commonplace Streets, Aint No End, Five Cups of Coffee, The Baltimore Sun, Red Firecracker, Sioux City, Im Still Dreaming, Now Im Yours, Martins Song, Fingernail Moon, Two Minute Pop Song, Nightshade
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом американской рок-группы The Jayhawks, который был издан в 1989 году. Это второй студийный альбом группы и считается важным шагом в их карьере, который помог им утвердиться на музыкальной сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Jayhawks - Blue Earth (coloured) (0603497818921) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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