Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 707892
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863145637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fresh Blood, That Look You Give That Guy, A Line in the Dirt, Little Bird, Spectacular Girl, I Like the Way This Is Going, Peach Blossom, Wonderful Glorious, Where I m From, Mistakes of My Youth, The Deconstruction, Today Is the Day, You Are the Shining Light, Are We Alright Again, Earth to Dora, Royal Pain, Man Up, Man I Keep Trying, Part I, Me Like This
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка
Американская группа Eels представляет Vol. 2 из «Eels So Good» — сборника, включающего 20 избранных треков за 2007–2020 годы. Издание на прозрачном зеленом виниле.. В сборник вошли лучшие песни из семи альбомов, которые Марк Оливер Эверетт выпустил со своей группой в этот период. Есть также три ранее не издававшихся трека, в том числе будущая рождественская классика Christmas, Why You Gotta Do Me Like This
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863145637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fresh Blood, That Look You Give That Guy, A Line in the Dirt, Little Bird, Spectacular Girl, I Like the Way This Is Going, Peach Blossom, Wonderful Glorious, Where I m From, Mistakes of My Youth, The Deconstruction, Today Is the Day, You Are the Shining Light, Are We Alright Again, Earth to Dora, Royal Pain, Man Up, Man I Keep Trying, Part I, Me Like This
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Американская группа Eels представляет Vol. 2 из «Eels So Good» — сборника, включающего 20 избранных треков за 2007–2020 годы. Издание на прозрачном зеленом виниле.. В сборник вошли лучшие песни из семи альбомов, которые Марк Оливер Эверетт выпустил со своей группой в этот период. Есть также три ранее не издававшихся трека, в том числе будущая рождественская классика Christmas, Why You Gotta Do Me Like This
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка