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Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка

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Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 1
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 2
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 3
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 4
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 5
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 6
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 7
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 8
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 9
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fallujah
Альбом (сингл)
Dreamless
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 1
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 2
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 3
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 4
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 5
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 6
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 7
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 8
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 9
  • Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361370954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fallujah
Альбом (сингл)
Dreamless
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Face Of Death, Adrenaline, The Void Alone, Abandon, Scar Queen, Dreamless, The Prodigal Son, Amber Gaze, Fidelio, Wind For Wings, Les Silences, Lacuna
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской дэт-метал-группы Fallujah, выпущенный в 2016 году. Альбом получил положительные отзывы за свою атмосферу, техничность и экспериментальный подход к жанру.

Отзывы о товаре Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361370954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fallujah
Альбом (сингл)
Dreamless
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Face Of Death, Adrenaline, The Void Alone, Abandon, Scar Queen, Dreamless, The Prodigal Son, Amber Gaze, Fidelio, Wind For Wings, Les Silences, Lacuna
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Второй студийный альбом американской дэт-метал-группы Fallujah, выпущенный в 2016 году. Альбом получил положительные отзывы за свою атмосферу, техничность и экспериментальный подход к жанру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fallujah - Dreamless (coloured) (0727361370954) виниловая пластинка - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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