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Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка

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Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - фото 1
Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - фото 1
  • Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810155660345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
alling From The Sun, Misfortune, To Become Someone Else, Say, Ghost Of My Hero, We Are The North, The Night Within, Cold Dreams, Our Way Through Silence, A Theory Of Emptiness
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка

Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810155660345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
alling From The Sun, Misfortune, To Become Someone Else, Say, Ghost Of My Hero, We Are The North, The Night Within, Cold Dreams, Our Way Through Silence, A Theory Of Emptiness
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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