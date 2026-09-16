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Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка

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Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка - фото 1
Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
God Ends Here
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка - фото 1
  • Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841580518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
God Ends Here
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Intro: The Nihilist, Liars Den, Let It Burn, Intro: Orpheus Indu Inferis, Church Of Horror, Deny Them Eternity, Foresaker, Intro: Into The Void, God Ends Here, Severed, Just One Kill, Intro: Mephistopheles, Let The Torturing Begin, Despise The Cross, Overture: Magnum Reginae, Queen Of Lies
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка

Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841580518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
God Ends Here
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Intro: The Nihilist, Liars Den, Let It Burn, Intro: Orpheus Indu Inferis, Church Of Horror, Deny Them Eternity, Foresaker, Intro: Into The Void, God Ends Here, Severed, Just One Kill, Intro: Mephistopheles, Let The Torturing Begin, Despise The Cross, Overture: Magnum Reginae, Queen Of Lies
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aeon - God Ends Here (0039841580518) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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