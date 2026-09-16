Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 707780
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Barcode
[0198028859318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Heart of Life, Time To Fly, I Wont Make It, Walking In Daylight, Deep Water Suite I: Introduction, Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One, Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise, Deep Water Suite IV: Storm Surface, Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise, Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two, Deep Water Suite VII: New Revelation, Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three, Deep Water Suite IX: The Door To Heaven
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Barcode
[0198028859318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Heart of Life, Time To Fly, I Wont Make It, Walking In Daylight, Deep Water Suite I: Introduction, Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One, Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise, Deep Water Suite IV: Storm Surface, Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise, Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two, Deep Water Suite VII: New Revelation, Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three, Deep Water Suite IX: The Door To Heaven
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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