Top.Mail.Ru
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 1
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 2
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 3
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 4
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 5
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 6
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 1
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 2
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 3
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 4
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 5
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 6
  • Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Barcode
[0198028859318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Heart of Life, Time To Fly, I Wont Make It, Walking In Daylight, Deep Water Suite I: Introduction, Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One, Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise, Deep Water Suite IV: Storm Surface, Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise, Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two, Deep Water Suite VII: New Revelation, Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three, Deep Water Suite IX: The Door To Heaven
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка

Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Barcode
[0198028859318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cosmic Cathedral
Альбом (сингл)
Deep Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Heart of Life, Time To Fly, I Wont Make It, Walking In Daylight, Deep Water Suite I: Introduction, Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One, Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise, Deep Water Suite IV: Storm Surface, Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise, Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two, Deep Water Suite VII: New Revelation, Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three, Deep Water Suite IX: The Door To Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cosmic Cathedral - Deep Water (0198028859318) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...