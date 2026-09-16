Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка
В 2015 году американская супергруппа Hollywood Vampires отыграла, пожалуй, свой самый крупный и один из самых легендарных концертов перед более чем 100 000 фанатов. Rock in Rio – это не только один из самых известных фестивалей, но и родина первого концертного альбома Hollywood Vampires. С Элисом Купером в качестве фронтмена, голливудской суперзвездой Джонни Деппом, легендой Aerosmith Джо Перри и продюсером и автором песен Томми Хенриксеном, эта группа уже имеет первоклассный состав. Однако на этом список суперзвезд не заканчивается. На сцене к ним присоединяются Дафф МакКаган (Guns N' Roses), Мэтт Сорум (Velvet Revolver) и Брюс Уиткин (продюсер, номинированный на Грэмми). Специальными гостями станут Лиззи Хейл (Halestorm), Андреас Киссер (Sepultura) и Зак Старки (The Who/Oasis). Звездный состав, который еще никогда не видели ни на одном шоу. Продюсером альбома выступил Боб Эзрин (Deep Purple, KISS, Pink Floyd и др.).
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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