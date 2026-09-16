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Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка

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Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 1
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 2
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 3
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 4
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 5
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 6
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 7
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 8
Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hollywood Vampires
Альбом (сингл)
Live In Rio
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 1
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 2
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 3
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 4
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 5
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 6
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 7
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 8
  • Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707765
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759184829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hollywood Vampires
Альбом (сингл)
Live In Rio
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raise The Dead, My Generation, I Got A Line On You, Cold Turkey, Five To One/Break On Through (To The Other Side), Manic Depression, 7 And 7 Is, Whole Lotta Love, Jeepster, I'm A Boy, School's Out, Billion Dollar Babies, Train Kept A-Rollin', Brown Sugar
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hollywood Vampires - Live In Rio (4029759184829) виниловая пластинка

В 2015 году американская супергруппа Hollywood Vampires отыграла, пожалуй, свой самый крупный и один из самых легендарных концертов перед более чем 100 000 фанатов. Rock in Rio – это не только один из самых известных фестивалей, но и родина первого концертного альбома Hollywood Vampires. С Элисом Купером в качестве фронтмена, голливудской суперзвездой Джонни Деппом, легендой Aerosmith Джо Перри и продюсером и автором песен Томми Хенриксеном, эта группа уже имеет первоклассный состав. Однако на этом список суперзвезд не заканчивается. На сцене к ним присоединяются Дафф МакКаган (Guns N' Roses), Мэтт Сорум (Velvet Revolver) и Брюс Уиткин (продюсер, номинированный на Грэмми). Специальными гостями станут Лиззи Хейл (Halestorm), Андреас Киссер (Sepultura) и Зак Старки (The Who/Oasis). Звездный состав, который еще никогда не видели ни на одном шоу. Продюсером альбома выступил Боб Эзрин (Deep Purple, KISS, Pink Floyd и др.).



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759184829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hollywood Vampires
Альбом (сингл)
Live In Rio
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raise The Dead, My Generation, I Got A Line On You, Cold Turkey, Five To One/Break On Through (To The Other Side), Manic Depression, 7 And 7 Is, Whole Lotta Love, Jeepster, I'm A Boy, School's Out, Billion Dollar Babies, Train Kept A-Rollin', Brown Sugar
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В 2015 году американская супергруппа Hollywood Vampires отыграла, пожалуй, свой самый крупный и один из самых легендарных концертов перед более чем 100 000 фанатов. Rock in Rio – это не только один из самых известных фестивалей, но и родина первого концертного альбома Hollywood Vampires. С Элисом Купером в качестве фронтмена, голливудской суперзвездой Джонни Деппом, легендой Aerosmith Джо Перри и продюсером и автором песен Томми Хенриксеном, эта группа уже имеет первоклассный состав. Однако на этом список суперзвезд не заканчивается. На сцене к ним присоединяются Дафф МакКаган (Guns N' Roses), Мэтт Сорум (Velvet Revolver) и Брюс Уиткин (продюсер, номинированный на Грэмми). Специальными гостями станут Лиззи Хейл (Halestorm), Андреас Киссер (Sepultura) и Зак Старки (The Who/Oasis). Звездный состав, который еще никогда не видели ни на одном шоу. Продюсером альбома выступил Боб Эзрин (Deep Purple, KISS, Pink Floyd и др.).


Теги товара: Limited Edition
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