Top.Mail.Ru
Judas Priest - Live In Atlanta '82 (0198028749213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Judas Priest - Live In Atlanta '82 (0198028749213) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Live In Atlanta '82
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Live In Atlanta &#039;82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028749213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Live In Atlanta '82
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Electric Eye, Riding on the Wind, Heading Out to the Highway, Metal Gods, Bloodstone, Breaking the Law, Sinner, Desert Plains, The Ripper, Diamonds & Rust, Devil's Child, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Comin', Victim of Changes, Living After Midnight, The Green Manalishi (With the Two Prong Crown), Hell Bent for Leather
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Live In Atlanta '82 (0198028749213) виниловая пластинка

Ранее доступное только на CD в составе бокс-сета 50 Heavy Metal Years Of Music, зажигательное выступление Judas Priest в Атланте в ходе их тура World Vengeance, записанное 11 декабря 1982 года



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Judas Priest - Live In Atlanta '82 (0198028749213) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028749213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Live In Atlanta '82
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Electric Eye, Riding on the Wind, Heading Out to the Highway, Metal Gods, Bloodstone, Breaking the Law, Sinner, Desert Plains, The Ripper, Diamonds & Rust, Devil's Child, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Comin', Victim of Changes, Living After Midnight, The Green Manalishi (With the Two Prong Crown), Hell Bent for Leather
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ранее доступное только на CD в составе бокс-сета 50 Heavy Metal Years Of Music, зажигательное выступление Judas Priest в Атланте в ходе их тура World Vengeance, записанное 11 декабря 1982 года


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Live In Atlanta '82 (0198028749213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...